Наев показал, как укрепляют границу с Беларусью в Черниговской области (видео)

"Сегодня в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая", - написал Наев.

Как рассказал командующий, на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны



"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", - отметил Наев.



По его словам, если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, украинские бойцы будут готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины и ситуация на границе

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Ранее спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

В то же время пограничники продолжают укреплять границу Украины с Беларусью, обустраивают заграждения разных типов.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.