Наєв перевірив опорний пункт ЗСУ у Київській області і тилове забезпечення

Наєв проінспектував стан бойової готовності та тилового забезпечення одного з підрозділів, який виконує бойові завдання у Київській області.

"На поточний момент логістичне забезпечення у Північній операційній зоні зосереджено на тому, аби кожен військовослужбовець почувався у польових умовах максимально комфортно. Звісно, це нелегке завдання, тому тилові служби працюють над тим, щоб всі види забезпечення були доведені до кожного військовослужбовця", - зазначив генерал-лейтенант.

Наєв перевірив бліндажі та позиції. За його словами, враховані особливості рельєфу та дотримано максимального комфорту для особового складу, наскільки це можливо у польових умовах.

Фото: Наєв перевірив опорний пункт у Київській області (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Захист кордону України

Українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні з Росією та Білоруссю. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

За даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.

Тому українські військові будують другу лінію оборони на півночі кордоні України.