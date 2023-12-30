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На півночі України встановили 500 тисяч мін, будується друга лінія оборони

Україна, Субота 30 грудня 2023 12:17
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На півночі України встановили 500 тисяч мін, будується друга лінія оборони Фото: на півночі України будується друга лінія оборони (пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ)
Автор: Наталія Юрченко

На півночі України військові встановили вже 500 тисяч протитанкових мін. Біля кордону будується друга лінія оборони у разі ймовірного повторного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Військові зазначають, що з початку червня 2022 року і дотепер на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Були створені протитанкові мінні поля, встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші.

"Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено у 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги", - кажуть захисники.

Також за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача продовжуються роботи з обладнання позицій другої лінії оборони на півночі України. До цього залучають місцеві органи влади. У ЗСУ наголошують, що північний кордон став непрохідним для ворога.

"У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік", - йдеться у повідомленні.

Захист кордону

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.

Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

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