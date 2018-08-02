Наев: с начала ООС уменьшилось число обстрелов со стороны боевиков

С начала ООС боевики усилили деятельность ДРГ

Боевики на Донбассе с начала введения операции Объединенных сил на Донбассе уменьшили число обстрелов украинских позиций. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Тиждень.uа".

По его словам, боевики, узнав о переформатировании антитеррористической операции в операцию Объединенных сил, активизировали пропаганду на оккупированной территории Донбасса.

"В основном это касалось активизации мер информационно-психологического воздействия как на население временно оккупированных территорий и Украины, так и на мировое сообщество. Главной целью действий противника является дискредитация не только командования ОС или военных и правоохранителей, привлеченных к операции, но и государственного руководства и политики реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказал Наев.

Он также отметил, что Объединенные силы фиксировали активизацию работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) боевиков возле линии разграничения. И главной задачей ООС является именно завершения российской агрессии против Украины.

"В то же время следует отметить, что количество обстрелов наших позиций уменьшилось. Враг понял, что мы будем давать суровый отпор любым его провокациям, особенно тем, что связаны с обстрелами мирных населенных пунктов и КПВВ на линии соприкосновения, от чего страдают прежде всего жители городов и поселков Донбасса", - отметил командующий.

Напомним, Наев сообщил, что все военные должности в самоназванных республиках "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной территории Украины укомплектованы российскими офицерами. Российское командование не доверяет местному населению на Донбассе, поэтому назначает своих офицеров.