На Донбасі ДРГ бойовиків підірвалася на власному мінному полі, - розвідка

Командування бойовиків на Донбасі продовжує удосконалювати передові позиції

На окупованому Донбасі диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) бойовиків підірвалася на власному мінному полі. Про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначається, командування бойовиків на Донбасі продовжує удосконалювати передові позиції та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження.

Так, через хаотичне мінування місцевості бойовики підриваються на власних мінах. Зокрема, такий випадок стався вчора, 23 липня.

"Під час спроби виходу за лінію зіткнення, на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрім ДГР також підірвалася і група "військових" із саперного підрозділу, які мали забезпечити прохід ДРГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі внаслідок бойових дій за 23 липня постраждали двоє українських військових.