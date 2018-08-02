Наєв: з початку ООС зменшилась кількість обстрілів з боку бойовиків

Новини Суспільство 02.08.2018 - 22:04
Фото: Сергій Наєв (mil.gov.ua)
Фото: Сергій Наєв (mil.gov.ua)

З початку ООС бойовики посилили діяльність ДРГ

Бойовики на Донбасі з початку введення операції Об'єднаних сил на Донбасі зменшили кількість обстрілів українських позицій.  Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Тиждень.ua".

За його словами, бойовики, дізнавшись про переформатування антитерористичної операції в операцію Об'єднаних сил, активізували пропаганду на окупованій території Донбасу.

"Переважно це стосувалося активізації заходів інформаційно-психологічного впливу як на населення тимчасово окупованих територій та України, так і на світову спільноту. Головною метою дій противника є дискредитація не тільки командування ОС або військових і правоохоронців, які залучені до операції, а й державного керівництва та політики реінтеграції тимчасово окупованих територій", - сказав Наєв.

Він також зауважив, що Об'єднані сили фіксували активізацію роботи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) бойовиків біля лінії розмежування. І головним завданням ООС є саме завершення російської агресії проти України.

"Водночас слід зазначити, що кількість обстрілів наших позицій зменшилася. Ворог зрозумів, що ми даватимемо сувору відсіч будь-яким його провокаціям, особливо тим, що пов’язані з обстрілами мирних населених пунктів і КПВВ на лінії зіткнення, від чого страждають передусім мешканці міст і селищ Донбасу", - зазначив командувач.

Нагадаємо, Наєв повідомив, що усі військові посади у самоназваних республіках "ДНР" та "ЛНР" на окупованій території України укомплектовані російськими офіцерами. Російське командування не довіряє місцевому населенню на Донбасі, тому призначає своїх офіцерів.

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Теги:  бойовики,  ООС,  Сергій Наєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС