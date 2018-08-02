Наєв: усі військові посади в "ЛДНР" укомплектовані російськими офіцерами

Російське командування не довіряє місцевому населенню на Донбасі, тому призначає своїх офіцерів

Усі військові посади у самоназваних республіках "ДНР" та "ЛНР" на окупованій території України укомплектовані російськими офіцерами. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Тиждень.ua".

За словами Наєва, за своєю суттю 1-й та 2-й армійські корпуси, які утворені Росією на підконтрольних бойовикам територіях Донецької та Луганської областей, підпорядковуються Південному військовому округу Збройних сил Російської Федерації (РФ).

"Обидва корпуси входять до складу восьмої загальновійськової армії, штаб якої розміщується в Новочеркаську (РФ, - ред.). Саме з території Росії окупаційні війська отримують озброєння, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, гроші та продовольство", - додав командувач.

Він зауважив, що військові посади - від командира роти й вище - у збройних формуваннях "ЛДНР" укомплектовані офіцерами з Росії. Причиною такої організації роботи у тому, вважає Наєв, що російське командування не довіряє місцевому населенню, оскільки побоюється зради з боку мешканців Донбасу.

"Комплектуються підрозділи російських окупаційних військ також переважно російськими "відпускниками" й "добровольцями" з числа засуджених злочинців, російських націоналістів та інших авантюристів, які вербуються для участі у війні в Україні російськими військкоматами", - сказав Наєв.

Нагадаємо, у четвер 2 серпня, Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про численні факти переміщення військової техніки на Донбасі в непідконтрольних урядові України районах. Зокрема, спостерігачі зафіксували на Донбасі "Гради".

Додамо, що 1 серпня в Італії заарештували представників організації, яка займалася вербуванням і відправкою проросійських найманців на Донбас.