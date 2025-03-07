Надзвичайну ситуацію на ЧАЕС ліквідовано, - Міндовкілля

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук нагадала, що після удару ворожого дрону по Арці нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, наповнювач захисної оболонки продовжував тління. Сьогодні ж цей процес вдалось зупинити.

"Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги", - додала вона.

Наступним завданням, є аналіз пошкодженої Арки НБК та відновлення її функціонування.

Атака дрона на ЧАЕС

Атака відбулась 14 лютого. Дрон, обладнаний фугасною бойовою частиною, влучив по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомляло Державне агентство України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Вже 17 лютого на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі, втім пізніше було виявлено нові осередки тління, які згодом локалізували.

Також нещодавно Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС.