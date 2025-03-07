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Надзвичайну ситуацію на ЧАЕС ліквідовано, - Міндовкілля

П'ятниця 07 березня 2025 14:58
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Надзвичайну ситуацію на ЧАЕС ліквідовано, - Міндовкілля Фото: наслідки атаки на ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) вдалось ліквідувати тління. На території станцій й надалі чергуватиме підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук нагадала, що після удару ворожого дрону по Арці нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, наповнювач захисної оболонки продовжував тління. Сьогодні ж цей процес вдалось зупинити.

"Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги", - додала вона.

Наступним завданням, є аналіз пошкодженої Арки НБК та відновлення її функціонування.

Атака дрона на ЧАЕС

Атака відбулась 14 лютого. Дрон, обладнаний фугасною бойовою частиною, влучив по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомляло Державне агентство України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Вже 17 лютого на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі, втім пізніше було виявлено нові осередки тління, які згодом локалізували.

Також нещодавно Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС.

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