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Чрезвычайная ситуация на ЧАЭС ликвидирована, - Минприроды

Пятница 07 марта 2025 14:58
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Чрезвычайная ситуация на ЧАЭС ликвидирована, - Минприроды Фото: последствия атаки на ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) удалось ликвидировать тление. На территории станций и в дальнейшем будет дежурить подразделение Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук напомнила, что после удара вражеского дрона по Арке нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, наполнитель защитной оболочки продолжал тлеть. Сегодня же этот процесс удалось остановить.

"Радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем. На территории станции и в дальнейшем будет дежурить подразделение ГСЧС и продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги", - добавила она.

Следующей задачей, является анализ поврежденной Арки НБК и восстановление ее функционирования.

Атака дрона на ЧАЭС

Атака состоялась 14 февраля. Дрон, оборудованный фугасной боевой частью, попал по саркофагу на ЧАЭС. Как сообщало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Уже 17 февраля на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара, впрочем позже были обнаружены новые очаги тления, которые впоследствии локализовали.

Также недавно Кабинет министров выделил более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС.

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