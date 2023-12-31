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Надзвичайно високий рівень загрози. Росія вивела в Чорне море три носії "Калібрів"

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни на бойове чергування в Чорному морі вивели три надводних ракетоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня в Telegram.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії - два фрегати і МРК", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування - 24 "Калібри".

В Силах оборони півдня підкреслили, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий. 

В Чорному морі після паузи знову чергують ракетоносії

Нагадаємо, що після перерви нещодавно Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три ракетоносії. Зауважимо, що до таких дій ворог тривалий час не вдавався, оскільки йому заважав потужний шторм у морі.

Своєю чергою в Силах оборони півдня України закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Загроза атак на Новий рік

Минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. Тож не виключено повторення сценарію й цього року.

Зокрема, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що посилення обстрілів з боку окупаційних військ на різдвяно-новорічні свята можливе. Але зауважила, що не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно. Бо минулого року на Новий рік агресор запустив по території України рекордну кількість ракет. Цього разу РФ має в запасі близько 1000 ракет.

За даними ГУР МО, Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але українські військові вже зазначали, що цієї зими окупант все ж робитиме ставку на дрони-камікадзе.

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