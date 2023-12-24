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Гуменюк оцінила, чи може Росія посилити обстріли на Різдво

Київ, Неділя 24 грудня 2023 09:13
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Гуменюк оцінила, чи може Росія посилити обстріли на Різдво Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Посилення обстрілів з боку окупаційних військ можливе й на Різдво. Але не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.

Що відомо про можливу загрозу обстрілів на Різдво та Новий рік

Нагадаємо, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. При цьому не виключено повторення сценарію й цього року.

Втім, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно.

Відомо, що Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але у українські військові раніше зазначали, що цієї зими агресор робитиме ставку на дрони-камікадзе.

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