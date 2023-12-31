Чрезвычайно высокий уровень угрозы. Россия вывела в Черное море три носителя "Калибров"

"На боевое дежурство в Черном море враг вывел три надводных ракетоносителя - два фрегата и МРК", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общая готовность к применению - 24 "Калибры".

В Силах обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок.

В Черном море после паузы снова дежурят ракетоносители

Напомним, что после перерыва недавно Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три ракетоносителя. Заметим, что к таким действиям враг долгое время не прибегал, поскольку ему мешал мощный шторм в море.

В свою очередь в Силах обороны юга Украины призывают оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Угроза атак на Новый год

В прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. Так что не исключено повторение сценария и в этом году.

В частности, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что усиление обстрелов со стороны оккупационных войск на рождественско-новогодние праздники возможно. Но заметила, что не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно. Ибо в прошлом году на Новый год агрессор запустил по территории Украины рекордное количество ракет. В этот раз РФ имеет в запасе около 1000 ракет.

По данным ГУР МО, Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но украинские военные уже отмечали, что этой зимой оккупант все же будет делать ставку на дроны-камикадзе.

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