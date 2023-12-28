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Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який сумарний залп "Калібрів"

Четвер 28 грудня 2023 13:40
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Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який сумарний залп "Калібрів" Фото: Росія вивела в Чорне море ракетоносії (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних човни й фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня України.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

"Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну", - додала пресслужба.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

В середині грудня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповідала про те, що флот Росії наразі не такий активний у Чорному й Азовському морях. Ймовірно, ворог очікує морозів.

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