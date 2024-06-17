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"Надзвичайно тривожне" розгортання ядерної зброї набере обертів у наступні роки, - експерти

Фото: ядерна зброя Росії (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

"Надзвичайно тривожне" збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки, кажуть у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кількість таких боєголовок зросла до 3904, оскільки Росія продовжує погрожувати своїм супротивникам, а Китай, можливо, вперше перевів зброю масового знищення в стан високої бойової готовності, йдеться у заяві інституту із посиланням на дані за січень.

"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", — сказав у заяві директор SIPRI Ден Сміт.

За його словами, зараз світ перебуває в "одному з найнебезпечніших періодів в історії людства". Зараз, коли російський диктатор Володимир Путін регулярно використовує можливості своєї армії у масовому знищенні, ядерна зброя відіграє більш помітну роль, ніж у роки після холодної війни.

За даними інституту, Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна, проте майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх щодо збільшення ядерних сил.

Ядерні погрози Росії

Російські офіційні особи і ЗМІ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році регулярно погрожують різним країнам світу застосуванням ядерної зброї.

У травні Російська Федерація провела навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

В Інституті вивчення війни вважають, що такі дії агресора покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних Росії дій.

У комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7), який пройшов у червні, йдеться, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі, якщо вона наважиться застосувати ядерну чи хімічну зброю.

Дослідники з Bulletin of the Atomic Scientists дізналися, яку кількість ядерної зброї має Росія.

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