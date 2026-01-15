Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиці

У Києві в умовах надзвичайної ситуації поліція та рятувальники працюють у посиленому режимі. Зокрема, вулиці столиці патрулюють близько 1000 поліцейських.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"У Києві в умовах надзвичайної ситуації до роботи залучено максимальну кількість сил системи МВС. Рятувальники та поліцейські працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку людей, функціонування пунктів незламності, підтримку населення та правопорядок у місті", - сказав він.
За словами голови МВС, у столиці працюють понад 1200 пунктів незламності. Із них 90 - Державної служби з надзвичайних ситуацій і 30 - Нацполіції. Вони забезпечені автономним живленням, опаленням, стабільним зв'язком. Там можна приготувати гарячі напої та отримати необхідну допомогу. На кожному пункті є рятувальник, поліцейський або гвардієць.
Клименко додав, що до роботи залучили близько 200 співробітників ДСНС. Окремо було посилено охорону цивільного порядку: на вулицях близько 1000 поліцейських, йдеться про піші та автопатрулі.
"Наше завдання - надати людям максимальну допомогу навіть у найскладніших умовах. Ситуацію тримаємо під постійним контролем, реагуємо на всі звернення", - підкреслив він.
Окремо міністр звернув увагу, що на лінії 112 додали операторів, щоб приймати повідомлення про відсутність у будинках електро-, водо- і теплопостачання. Цю інформацію передаватимуть штабу, який очолює міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, оператори надаватимуть інформацію про найближчі пункти незламності або місця обігріву. За необхідності вони направлятимуть екіпажі екстрених служб.
Нагадаємо, вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.
Найскладніше зараз у Києві, енергетичні об'єкти столиці пошкоджено внаслідок кількох масованих ударів росіян.