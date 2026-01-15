Чрезвычайная ситуация в Киеве: Клименко рассказал, как МВД помогает жителям столицы

В Киеве в условиях чрезвычайной ситуации полиция и спасатели работают в усиленном режиме. В частности, улицы столицы патрулируют около 1000 полицейских.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"В Киеве в условиях чрезвычайной ситуации к работе привлечено максимальное количество сил системы МВД. Спасатели и полицейские работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность людей, функционирование пунктов несокрушимости, поддержку населения и правопорядок в городе", - сказал он.
По словам главы МВД, в столице работают более 1200 пунктов несокрушимости. Из них 90 - Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 30 - Нацполиции. Они обеспечены автономным питанием, отоплением, стабильной связью. Там можно приготовить горячие напитки и получить необходимую помощь. На каждом пункте есть спасатель, полицейский или гвардеец.
Клименко добавил, что к работе привлекли около 200 сотрудников ГСЧС. Отдельно была усилена охрана гражданского порядка: на улицах около 1000 полицейских, речь о пеших и автопатрулях.
"Наша задача - оказать людям максимальную помощь даже в самых сложных условиях. Ситуацию держим под постоянным контролем, реагируем на все обращения", - подчеркнул он.
Отдельно министр обратил внимание, что на линии 112 добавили операторов, чтобы принимать сообщения об отсутствии в домах электро-, водо- и теплоснабжения. Эту информацию будут передавать штабу, который возглавляет министр энергетики Денис Шмыгаль.
По его словам, операторы будут предоставлять информацию о ближайших пунктах несокрушимости или местах обогрева. При необходимости они будут направлять экипажи экстренных служб.
Напомним, вчера, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.
Сложнее всего сейчас в Киеве, энергетические объекты столицы повреждены в результате нескольких массированных ударов россиян.