Гроссі пояснив, чому МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною, яка була зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Єдине, що привело нас до цієї надзвичайної ротації таким чином, полягає у тому, що я відповідаю за безпеку свого персоналу, за їхні життя, і я не можу втягнути їх у щось шкідливе", - пояснив Гроссі.

Він зазначив, що низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.

"Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.

Також генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що маршрут ротації пролягав "виключно через російську територію".