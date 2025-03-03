Гросси объяснил, почему МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

"То, что произошло сейчас, является чрезвычайным обстоятельством, которое было обусловлено невозможностью безопасно провести ротацию. Единственное, что привело нас к этой чрезвычайной ротации таким образом, заключается в том, что я отвечаю за безопасность своего персонала, за их жизни, и я не могу втянуть их во что-то вредное", - пояснил Гросси.

Он отметил, что ряд событий заставил его сделать вывод, что он не может рисковать жизнью экспертов.

"Любые другие политические соображения, по моему мнению, на самом деле неуместны. Я думаю, что это действительно продиктовано необходимостью защитить жизнь тех, кто там работает", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

В то же время Гросси добавил, что обсуждал вопрос ротации на ЗАЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Именно поэтому, по его словам, МАГАТЭ не действовало в этом вопросе односторонне.

Также генеральный директор МАГАТЭ отметил, что маршрут ротации пролегал "исключительно через российскую территорию".