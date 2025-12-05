ua en ru
Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті Монатіка

П'ятниця 05 грудня 2025 13:06
UA EN RU
Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті Монатіка Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знову підтвердила свій статус ікони стилю, з'явившись на концерті колеги Дмитра Монатіка у вечірньому образі. Її вбрання стало одним із найяскравіших на заході та продемонструвало вдале поєднання елегантності та чуттєвості.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Дорофєєва

Надя обрала довгу вечірню сукню насиченого синьо-бірюзового кольору, яка привертала увагу оригінальним фасоном. Верхня частина сукні була асиметричною та нагадувала кейп, частково відкриваючи плечі й надаючи образу драматизму.

Драпірування і високий розріз на стегні підкреслювали витончені форми, створюючи гармонійний баланс між елегантністю і жіночністю.

Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті МонатікаНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також особливу увагу співачка приділила аксесуарам. Довгі чорні рукавички з прозорого матеріалу надали образу легкості та витонченості, підкреслюючи красу рук.

Чорні капронові колготки та туфлі на високих підборах і з ремінцями на щиколотках завершили вечірній лук, роблячи його гармонійним.

Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті МонатікаДорофєєва показала елегантний образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зачіска і макіяж співачки теж були ретельно продумані.

М'які хвилі волосся створювали об'єм і природність, а акцент на очах надав погляду виразності, підкреслюючи емоційність образу.

Лаконічний, але ефектний макіяж, зберігав баланс між вечірньою елегантністю і сучасною ніжністю.

На концерті Надю супроводжував її чоловік, ресторатор Міша Кацурін, який підтримав естетику вечора, обравши класичний чорний смокінг із метеликом.

Разом пара створила гармонійний парний образ, що став окремим акцентом у фотозвітах заходу.

Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті МонатікаДорофєєва з чоловіком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Цей вихід співачки на публіку став ще одним доказом її бездоганного смаку і здатності створювати образи, які одразу стають об'єктом обговорення в медіа та соцмережах.

Як повторити лук Дорофєєвої

Образ Наді Дорофєєвої легко адаптувати для вечірніх заходів або урочистостей, якщо врахувати кілька ключових елементів.

По-перше, вибирайте довгу сукню насиченого кольору з цікавим кроєм або драпіруванням, бажано з високим розрізом або оригінальним верхом, що відкриває плечі.

По-друге, аксесуари мають підкреслювати елегантність: довгі рукавички із сітки або прозорих тканин, класичні туфлі-човники й тонкі колготки створять витончений силует.

Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті МонатікаНадя Дорофєєва задає тренди (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що стосується зачіски та макіяжу, слід обрати м'які хвилі або легкі локони та підкреслити очі виразним, але не надто яскравим макіяжем, зберігаючи природність шкіри.

Завершальним штрихом стане елегантний супутник або парний образ, якщо ви йдете разом із партнером - класичний смокінг або строгий костюм створять гармонійний тандем.

Такі прості деталі дають змогу відтворити стильний і сучасний вечірній лук у дусі Дорофєєвої, водночас залишаючись індивідуальними та комфортними для власного стилю.

Надя Дорофєєва вразила елегантним образом на концерті МонатікаДорофєєва на концерті Монатіка (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

