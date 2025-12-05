Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте Монатика

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) вновь подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на концерте коллеги Дмитрия Монатика в вечернем образе. Ее наряд стал одним из самых ярких на мероприятии и продемонстрировал удачное сочетание элегантности и чувственности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram .

Какой "лук" выбрала Дорофеева

Надя выбрала длинное вечернее платье насыщенного сине-бирюзового цвета, которое привлекало внимание оригинальным фасоном. Верхняя часть платья была ассиметричной и напоминала кейп, частично открывая плечи и придавая образу драматизма.

Драпировка и высокий разрез на бедре подчеркивали утонченные формы, создавая гармоничный баланс между элегантностью и женственностью.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также особое внимание певица уделила аксессуарам. Длинные черные перчатки из прозрачного материала придали образу легкости и изящества, подчеркивая красоту рук.

Черные капроновые колготки и туфли на высоких каблуках и с ремешками на щиколотках завершили вечерний лук, делая его гармоничным.

Дорофеева показала элегантный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Прическа и макияж певицы тоже были тщательно продуманы.

Мягкие волны волос создавали объем и естественность, а акцент на глазах придал взгляду выразительность, подчеркивая эмоциональность образа.

Лаконичный, но эффектный макияж, сохранял баланс между вечерней элегантностью и современной нежностью.

На концерте Надю сопровождал ее муж, ресторатор Миша Кацурин, поддержавший эстетику вечера, выбрав классический черный смокинг с бабочкой.

Вместе пара создала гармоничный парный образ, ставший отдельным акцентом в фотоотчетах мероприятия.

Дорофеева с мужем (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Этот выход певицы на публику стал еще одним доказательством ее безупречного вкуса и способности создавать образы, сразу становящиеся объектом обсуждения в медиа и соцсетях.

Как повторить лук Дорофеевой

Образ Нади Дорофеевой легко адаптировать для вечерних мероприятий или торжеств, если учесть несколько ключевых элементов.

Во-первых, выбирайте длинное платье насыщенного цвета с интересным кроем или драпировкой, желательно с высоким разрезом или оригинальным верхом, открывающим плечи.

Во-вторых, аксессуары должны подчеркивать элегантность: длинные перчатки из сетки или прозрачных тканей, классические туфли-лодочки и тонкие колготки создадут изящный силуэт.

Надя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что касается прически и макияжа, следует выбрать мягкие волны или легкие локоны и подчеркнуть глаза выразительным, но не слишком ярким макияжем, сохраняя естественность кожи.

Завершающим штрихом станет элегантный спутник или парный образ, если вы идете вместе с партнером - классический смокинг или строгий костюм создадут гармоничный тандем.

Такие простые детали позволяют воспроизвести стильный и современный вечерний лук в духе Дорофеевой, при этом оставаясь индивидуальными и комфортными для собственного стиля.

Дорофеева на концерте Монатика (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)