ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте Монатика

Пятница 05 декабря 2025 13:06
UA EN RU
Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте Монатика Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) вновь подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на концерте коллеги Дмитрия Монатика в вечернем образе. Ее наряд стал одним из самых ярких на мероприятии и продемонстрировал удачное сочетание элегантности и чувственности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала Дорофеева

Надя выбрала длинное вечернее платье насыщенного сине-бирюзового цвета, которое привлекало внимание оригинальным фасоном. Верхняя часть платья была ассиметричной и напоминала кейп, частично открывая плечи и придавая образу драматизма.

Драпировка и высокий разрез на бедре подчеркивали утонченные формы, создавая гармоничный баланс между элегантностью и женственностью.

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте МонатикаНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также особое внимание певица уделила аксессуарам. Длинные черные перчатки из прозрачного материала придали образу легкости и изящества, подчеркивая красоту рук.

Черные капроновые колготки и туфли на высоких каблуках и с ремешками на щиколотках завершили вечерний лук, делая его гармоничным.

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте МонатикаДорофеева показала элегантный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Прическа и макияж певицы тоже были тщательно продуманы.

Мягкие волны волос создавали объем и естественность, а акцент на глазах придал взгляду выразительность, подчеркивая эмоциональность образа.

Лаконичный, но эффектный макияж, сохранял баланс между вечерней элегантностью и современной нежностью.

На концерте Надю сопровождал ее муж, ресторатор Миша Кацурин, поддержавший эстетику вечера, выбрав классический черный смокинг с бабочкой.

Вместе пара создала гармоничный парный образ, ставший отдельным акцентом в фотоотчетах мероприятия.

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте МонатикаДорофеева с мужем (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Этот выход певицы на публику стал еще одним доказательством ее безупречного вкуса и способности создавать образы, сразу становящиеся объектом обсуждения в медиа и соцсетях.

Как повторить лук Дорофеевой

Образ Нади Дорофеевой легко адаптировать для вечерних мероприятий или торжеств, если учесть несколько ключевых элементов.

Во-первых, выбирайте длинное платье насыщенного цвета с интересным кроем или драпировкой, желательно с высоким разрезом или оригинальным верхом, открывающим плечи.

Во-вторых, аксессуары должны подчеркивать элегантность: длинные перчатки из сетки или прозрачных тканей, классические туфли-лодочки и тонкие колготки создадут изящный силуэт.

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте МонатикаНадя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что касается прически и макияжа, следует выбрать мягкие волны или легкие локоны и подчеркнуть глаза выразительным, но не слишком ярким макияжем, сохраняя естественность кожи.

Завершающим штрихом станет элегантный спутник или парный образ, если вы идете вместе с партнером - классический смокинг или строгий костюм создадут гармоничный тандем.

Такие простые детали позволяют воспроизвести стильный и современный вечерний лук в духе Дорофеевой, при этом оставаясь индивидуальными и комфортными для собственного стиля.

Надя Дорофеева поразила элегантным образом на концерте МонатикаДорофеева на концерте Монатика (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Надя Дорофеева Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне