У НАДПУ попередили про ризик втрати ключових галузей економіки через тарифи УЗ

Через зростання тарифів на вантажні перевезення та відсутність комунікації з "Укрзалізницею" як основним перевізником, існує ризик зупинки ключових галузей економіки.

Як пише РБК-Україна , про це заявила виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак.

Оринчак зазначила, що занепокоєння зростанням вантажних тарифів висловлюють не лише промисловці, а й аграрний сектор.

"Якщо підключилися аграрії, це означає, що ситуація просто на межі. Спочатку почнуть зупинятися заводи і переробні фабрики. А далі ті, хто вирощують навіть лохину, пшеницю і зернові культури", - попередила вона.

Ксенія Оринчак наголосила, що зупинка виробництв може призвести до падіння економіки, зупинення контрактів та скорочення робочих місць.

За її словами, у випадку подальшої бездіяльності існує ризик, що українські підприємства опиняться у ситуації, коли їх можуть скуповувати міжнародні корпорації за мінімальною вартістю.

Коментуючи позицію держави та регулятора, Оринчак заявила, що діалогу з "Укрзалізницею" у бізнесу немає - адже зараз, коли промисловці та аграрії сигналізують про кризу, "Укрзалізниця" публічно зосереджена на власних проєктах і публічних заходах.