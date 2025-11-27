ua en ru
У НАДПУ попередили про ризик втрати ключових галузей економіки через тарифи УЗ

Четвер 27 листопада 2025 13:12
UA EN RU
У НАДПУ попередили про ризик втрати ключових галузей економіки через тарифи УЗ Фото: УЗ планує підвищити вантажні тарифи (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Новіков

Через зростання тарифів на вантажні перевезення та відсутність комунікації з "Укрзалізницею" як основним перевізником, існує ризик зупинки ключових галузей економіки.

Як пише РБК-Україна, про це заявила виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак.

Оринчак зазначила, що занепокоєння зростанням вантажних тарифів висловлюють не лише промисловці, а й аграрний сектор.

"Якщо підключилися аграрії, це означає, що ситуація просто на межі. Спочатку почнуть зупинятися заводи і переробні фабрики. А далі ті, хто вирощують навіть лохину, пшеницю і зернові культури", - попередила вона.

Ксенія Оринчак наголосила, що зупинка виробництв може призвести до падіння економіки, зупинення контрактів та скорочення робочих місць.

За її словами, у випадку подальшої бездіяльності існує ризик, що українські підприємства опиняться у ситуації, коли їх можуть скуповувати міжнародні корпорації за мінімальною вартістю.

Коментуючи позицію держави та регулятора, Оринчак заявила, що діалогу з "Укрзалізницею" у бізнесу немає - адже зараз, коли промисловці та аграрії сигналізують про кризу, "Укрзалізниця" публічно зосереджена на власних проєктах і публічних заходах.

Що відомо про підвищення тарифів УЗ

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Раніше представники промислових галузей заявляли, що різке підвищення тарифів УЗ може поглибити кризу у видобувному та переробному секторах і вплинути на експортні можливості країни.

Крім того, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко також розкритикував намір "Укрзалізниці" підвищити на 40% тариф на вантажні перевезення. За його словами, логістика зараз займає до 15% у собівартості агропродукції, тому таке зростання миттєво вдарить по здатності фермерів працювати.

