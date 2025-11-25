ua en ru
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи УЗ: програє і держава, і населення

Вівторок 25 листопада 2025 12:29
UA EN RU
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи УЗ: програє і держава, і населення Фото: аграрії закликали не підвищувати вантажних тарифів УЗ (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Тарифи на залізничні перевезення мають відповідати реальній собівартості незалежно від виду вантажу.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Олег Хоменко.

За його словами, якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі - і "Укрзалізниця", і її працівники, і держава. Тому потрібен чесний діалог та відповідальна тарифна політика, яка дозволить зберегти баланс і забезпечити розвиток, а не штучно створювати нові ризики.

"Коли ми говоримо про підвищення тарифів на вантажоперевезення, потрібно чесно визнати: це не абстрактні цифри, які існують лише у звітах", - наголосив керівник УКАБ.

Хоменко зазначив, що для аграрного сектору логістика становить до 15% структури собівартості, і будь-яке зростання тарифів миттєво переходить у зниження прибутковості, скорочення податкових надходжень та ускладнює виконання зобов’язань перед пайовиками.

"Це не дрібниці, це основа життєздатності сотень агропідприємств і тисяч українських фермерів", - підкреслив він та наголосив, що підвищення тарифів не може бути раптовим або одномоментним, адже існує виробничий цикл, укладені форварди та розписані зобов’язання.

На переконання Олега Хоменка, не можна змінювати правила гри посеред сезону. Тарифна політика має бути прогнозованою та оголошуватися завчасно, під наступний сезон, як це роблять у стабільних економічних системах.

"Наше завдання просте й абсолютно справедливе: привести тариф у відповідність до реальної собівартості, забезпечити прозоре, рівне ставлення до всіх вантажів та не допустити втрати аграрних перевезень, які є одним із ключових джерел наповнення економіки. Якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі - і Укрзалізниця, і її працівники, і держава. Тому ми наполягаємо на чесному діалозі та відповідальній тарифній політиці, яка дозволить зберегти баланс і забезпечити розвиток, а не штучно створювати нові ризики", - резюмував експерт.

Що відомо про підвищення тарифів УЗ

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Однак, за даними профільних бізнес асоціацій, це матиме руйнівні наслідки для економіки.

Так, у ДП "Укрпромзовнішекспертиза" прогнозують, що таке підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та скорочення 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч - у промисловості.

