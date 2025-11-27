В НАДПУ предупредили о риске потери ключевых отраслей экономики из-за тарифов УЗ
Из-за роста тарифов на грузовые перевозки и отсутствия коммуникации с "Укрзализныцей" как основным перевозчиком существует риск остановки ключевых отраслей экономики.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.
Оринчак отметила, что обеспокоенность ростом грузовых тарифов выражают не только промышленники, но и аграрный сектор.
"Если подключились аграрии, это означает, что ситуация просто на грани. Сначала начнут останавливаться заводы и перерабатывающие фабрики. А дальше те, кто выращивают даже голубику, пшеницу и зерновые культуры", - предупредила она.
Ксения Оринчак подчеркнула, что остановка производств может привести к падению экономики, остановке контрактов и сокращению рабочих мест.
По ее словам, в случае дальнейшего бездействия существует риск, что украинские предприятия окажутся в ситуации, когда их могут скупать международные корпорации по минимальной стоимости.
Комментируя позицию государства и регулятора, Оринчак заявила, что диалога с "Укрзализныцей" у бизнеса нет - ведь сейчас, когда промышленники и аграрии сигнализируют о кризисе, "Укрзализныця" публично сосредоточена на собственных проектах и публичных мероприятиях.
Что известно о повышении тарифов УЗ
Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки почти на 40%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.
Ранее представители промышленных отраслей заявляли, что резкое повышение тарифов УЗ может усугубить кризис в добывающем и перерабатывающем секторах и повлиять на экспортные возможности страны.
Кроме того, гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко также раскритиковал намерение "Укрзализныци" повысить на 40% тариф на грузовые перевозки. По его словам, логистика сейчас занимает до 15% в себестоимости агропродукции, поэтому такой рост мгновенно отразится на способности фермеров работать.