В НАДПУ предупредили о риске потери ключевых отраслей экономики из-за тарифов УЗ

Из-за роста тарифов на грузовые перевозки и отсутствия коммуникации с "Укрзализныцей" как основным перевозчиком существует риск остановки ключевых отраслей экономики.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

Оринчак отметила, что обеспокоенность ростом грузовых тарифов выражают не только промышленники, но и аграрный сектор.

"Если подключились аграрии, это означает, что ситуация просто на грани. Сначала начнут останавливаться заводы и перерабатывающие фабрики. А дальше те, кто выращивают даже голубику, пшеницу и зерновые культуры", - предупредила она.

Ксения Оринчак подчеркнула, что остановка производств может привести к падению экономики, остановке контрактов и сокращению рабочих мест.

По ее словам, в случае дальнейшего бездействия существует риск, что украинские предприятия окажутся в ситуации, когда их могут скупать международные корпорации по минимальной стоимости.

Комментируя позицию государства и регулятора, Оринчак заявила, что диалога с "Укрзализныцей" у бизнеса нет - ведь сейчас, когда промышленники и аграрии сигнализируют о кризисе, "Укрзализныця" публично сосредоточена на собственных проектах и ​​публичных мероприятиях.