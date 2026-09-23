Металургія опинилася у кризі. Яких кроків очікує галузь від уряду?

Через обстріли, блокаду портів, високу вартість електроенергії, послуг "Укразілізниці" металургійна галузь опинилися у глибокій кризовій ситуації. Для її підтримки Кабінет міністрів має прийняти окрему постанову, яка передбачатиме комплекс заходів, створить рамку для державних органів та буде позитивним сигналом для інвесторів.

Проблеми для металургійної галузі

У серпні-вересні ворог завдав ракетного удару по великим металургіним підприємствам, в результаті чого зупинилася "Запоріжсталь" та "Каметсталь" (входять в структуру групи "Метінвест"), частково зупинив свою роботу найбільший металургійний комбінат – "Arecelor Mittal Кривий Ріг". Також 5 вересня було завдано удару по Дніпровському металургійному заводу, який входить до скаладу групи DCH.

В результаті цих ударів обсяг виробництва сталі у серпні цього року у порівнянні із серпнем 2025 року скоротився удвічі - до 277 тисяч тонн, йдеться у звіті профільного обєднання "Укрметалургпром".

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З кінця липня металургійна галузь стикнулася з неможливістю експорту продукції через глибоководні порти Чорного моря, які залишаються заблокованими. До обстрілів та блокади моря треба додати підвищення тарифу "Укрзалізниці", високу вартість електроенергії, квоти та вуглецевий податок (англ. СВАМ – carbon border adjustment mechanism) при імпорті продукції на ринок ЄС, відсутність інструментів страхування великих промислових проектів від воєнних ризиків.

Необхідні дії Кабміну

Для вирішення цілого спектру проблемних питань гендиректор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо в коментарі РБК-Україна вважає за доцільне, щоб уряд прийняв окрему постанову, яка повинна включати дипломатичну роботу з Єврокомісією щодо відтермінування карбнового податку, усунення або збільшення квот для української металопродукції, яка постачається на ринок ЄС.

Мінекономіки має провести антидемпінгове розслідування проти постачальників продукції з Туреччини та Китаю, адже вони мають доступ до дешевої російської сировини або енергоносіїв і, за разунок цього, можуть знижувати ціну на українському ринку.

Урядова постанова забезпечить цілісний підхід державного апарату для вирішення проблем металургів (інфографіка РБК-Україна)

Постанова має передбачати стабілізацію тарифів "Укрзалізниці" та вартості іншої логістики, визначати спеціальні умови бронювання для працівників металургійної галузі, щоб зберегти її кадровий потенціал.

Важливо продовжити практику укладання довгострокових договорів на купівлю електроенергії у генерації, але визначити чіткий пріоритет – першочергове забезпечення промислових підприємств.

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В законодавстві необхідно замінити критерій громадянства кінцевого бенефіціара компанії на критерій відсутності у нього зв'язків з країною-агресором, а також переглянути кредитні ліміти Фонду декарбонізації, щоб вони відповідали розміру потреб промисловості.

"Це дасть можливість розблокувати промисловим компаніям доступ до інструментів декарбонізації для відновлення після атак", - додав Мауро Лонгобардо.

Фото: Виплавка сталі в Україні впала в 2 рази, що свідчить про глибоку проблему у всій металургійній галузі (Getty Images)

Співрозмовник додав, що окремих ініціатив державних оранів – не достатньо для вирішення комплексу проблем металургійної галузі. "Жоден окремий орган не може вирішити комплекс проблем. Без єдиного документа з визначеними відповідальними та строками кожне питання розглядається ізольовано і, як наслідок, "зависає", - говорять представники "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Урядова постанова дасть сигнал інвесторам, кредиторам та міжнародним партнерам, що держава визначає стратегічною проблему галузі.