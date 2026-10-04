НАДПУ назвала главные шаги по развитию добывающей отрасли
Добывающая отрасль нуждается в решении правительством ряда проблем с отводом земельных участков, возвращением отдельных лицензий на разведку полезных ископаемых, а также урегулированием вопроса высоких тарифов на электроэнергию и услуги железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксении Оринчак, которые она озвучила в комментарии изданию во время конференции United by Mining.
"Первое - это доступ к земельным участкам, синхронизация с Госгеокадастром немного есть, а с Государственной архитектурно-строительной инспекцией нет", - сказала спикер.
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Второй важный аспект - необходимость вернуться к использованию двух отдельных лицензий - на разведку и на добычу полезных ископаемых, поскольку сейчас применяются сквозные лицензии, которые включают разведку и добычу одновременно.
"Сквозная лицензия - это сразу большой чек для инвестора, не все компании согласны на эти условия. Часть инвесторов хочет иметь возможность приобрести лицензию на разведку, изучить месторождение и далее принимать решение о добыче", - пояснила Оринчак.
Значительной проблемой для добывающей промышленности является высокая стоимость услуг "Укрзализныци" и электроэнергии. Это значительно увеличивает себестоимость работы компаний в Украине по сравнению с другими странами, где эти тарифы ниже.
"Когда заходит инвестор, он считает, насколько выгодно работать в Украине. Если не выгодно, тогда Украина ничем не отличается от другой страны", - прокомментировала глава НАДПУ.
Больше о главных тезисах и ключевых вызовах, которые обсуждали участники конференции United by Mining, - в частности, об инвестициях, дефиците кадров, стоимости энергоресурсов и логистике, - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, представители металлургической отрасли неоднократно называли фактор высокой стоимости электроэнергии и тарифов на железнодорожные перевозки сдерживающими для развития промышленности в целом и добывающей в частности.
Крупные промышленные предприятия обращались к правительству с просьбой о стабилизации тарифов "Укрзализныци" , которые с 30 августа выросли на 30%.