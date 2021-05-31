UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Надо признавать ошибки": в Раде отреагировали на письмо Зеленского к Шмыгалю

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский призывает правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции". Спикер ВР Дмитрий Разумков отреагировал на соответствующее письмо главы государства к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета парламента.

"На мой взгляд, абсолютно дельное предложение президента. Он предложил внести изменения в положения закона "О предотвращении коррупции" по поводу помощников и советников главы Верховной рады. Надо признавать ошибки", - заявил глава Рады.

По его словам, норму закона нужно вернуть к редакции 2019 года.

"Выпали и советники главы ВР, но также выпали и многие другие категории. Он (Зеленский, - ред.) обратился с соответствующим письмом в Кабмин... Надо будет вернуть норму закона к той редакции, которая была в 2019 году и по Офису президента, и по советникам Кабинета министров", - отметил Разумков.

Глава ВР еще обсудит этот вопрос со Шмыгалем.

"Я проговорю еще этот вопрос с премьер-министром, потому что такие законопроекты в Кабмине достаточно долго готовятся к рассмотрению. Я думаю, что это мы можем сделать это на уровне нардепов... Далее такие ошибки больше делать не будем", - заверил он.

Напомним, в субботу глава государства направил соответствующее письмо премьеру.

Кроме того, Зеленский призвал Раду вернуть тюрьму за недостоверное декларирование.

Ранее ВР рекомендовали принять закон президента Владимира Зеленского о миллионных штрафах и тюрьме за контрабанду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДекларации о доходахВерховная РадаДмитрий Разумков