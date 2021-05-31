"Надо признавать ошибки": в Раде отреагировали на письмо Зеленского к Шмыгалю

"На мой взгляд, абсолютно дельное предложение президента. Он предложил внести изменения в положения закона "О предотвращении коррупции" по поводу помощников и советников главы Верховной рады. Надо признавать ошибки", - заявил глава Рады.

По его словам, норму закона нужно вернуть к редакции 2019 года.

"Выпали и советники главы ВР, но также выпали и многие другие категории. Он (Зеленский, - ред.) обратился с соответствующим письмом в Кабмин... Надо будет вернуть норму закона к той редакции, которая была в 2019 году и по Офису президента, и по советникам Кабинета министров", - отметил Разумков.

Глава ВР еще обсудит этот вопрос со Шмыгалем.

"Я проговорю еще этот вопрос с премьер-министром, потому что такие законопроекты в Кабмине достаточно долго готовятся к рассмотрению. Я думаю, что это мы можем сделать это на уровне нардепов... Далее такие ошибки больше делать не будем", - заверил он.