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Миллионные штрафы и тюрьма за контрабанду: Раде рекомендуют принять закон Зеленского

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Украина, Среда 12 мая 2021 14:02
Миллионные штрафы и тюрьма за контрабанду: Раде рекомендуют принять закон Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон президента Владимира Зеленского о миллионных штрафах и тюрьме за контрабанду. Речь идет о законопроекте №5420.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.

Закон рекомендуют принять за основу.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу президента по криминализации товарной контрабанды (проект №5420) и рекомендовал парламенту поддержать проект в первом чтении", - отметила парламентарий.

Согласно проекту, Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями - контрабанда товаров, контрабанда подакцизных товаров и недостоверное декларирование товаров.

В частности, за контрабанду по предварительному сговору группой лиц, или совершенную должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, грозят штрафы до 1 млн 275 тысяч гривен или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В случае контрабанды подакцизных товаров по предварительному сговору группы лиц/совершения должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, штраф составит 1 млн 275 тысяч - 2 млн 40 тысяч гривен. Или же за это будут лишать свободы на срок от шести до одиннадцати лет.

За контрабанду подакцизных товаров, совершенную организованной группой, грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

Кроме того, если недостоверное декларирование привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, это будут наказывать штрафом в размере 1 млн 615 тысяч - 2 млн 40 тысяч гривен или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в конце апреля Зеленский внес в Верховную раду соответствующий законопроект.

Как писало РБК-Украина, президент также ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля.

РБК-Украина писало, что на заседании СНБО в начале апреля впервые приняли решение о введении санкций за причастность к контрабанде. Тогда ввели санкции против 10 человек.

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