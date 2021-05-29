ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский просит обязать чиновников и депутатов декларировать операции с валютой

Новина українською →
Суббота 29 мая 2021 10:18
Зеленский просит обязать чиновников и депутатов декларировать операции с валютой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предлагает следующие изменения в закон:

  • четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.
  • восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.
  • уточнить положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.
  • ввести обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.
  • восстановить обязательную полную проверку деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Напомним, Зеленский также призвал Раду вернуть тюрьму за недостоверное декларирование.

Ранее Верховной раде рекомендовали принять закон президента Владимира Зеленского о миллионных штрафах и тюрьме за контрабанду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский декларации депутатов
NEWS
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина