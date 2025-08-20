Надмірна кількість захищених споживачів роздуває борги на ринку електроенергії, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева.

Причина зростання боргів: захищені споживачі

Експерт вважає, що борги на ринку електроенергії надалі зростатимуть через надмірну кількість захищених споживачів. Це підприємства чи організації, які держава визнала критично важливими для суспільства, і яким надаються особливі умови постачання електроенергії.

"Скоротити переліки захищених споживачів - це найперше, що потрібно зробити. Не можуть бути присутні на ринку суб'єкти господарювання, які щось споживають і за це не платять. Взагалі не платять", - наголосив Геннадій Рябцев.

За словами експерта, є підприємства критичної інфраструктури, які об’єктивно не можуть вчасно розраховуватися, зокрема водоканали в прифронтових регіонах.

Однак нинішній перелік захищених споживачів включає й бізнеси, які мають значні доходи, але користуються привілеєм несплати.

"Якщо, наприклад, якийсь цирк у нас стає підприємством критичної інфраструктури і не сплачує за електричну енергію, проводячи різноманітні вистави, збираючи за це гроші, то виникає питання, а чи точно у нас цирк є підприємством критичної інфраструктури. Або якщо приватне підприємство з річним обігом у мільярд гривень також не платить, то може щось варто підправити", - зазначив Рябцев.

Він нагадав, що профільні експерти та учасники ринку давно вимагають від уряду скоротити цей список, залишивши в ньому лише тих, хто дійсно виконує критично важливі функції для суспільства.

До чого може призвести зволікання влади

Експерт наголосив, що ухвалення чергової дорожньої карти призвело до відкладення розроблення урядового рішення щодо несплати за електроенергію до 1 січня наступного року.

За його словами, це означає, що підприємства можуть не платити до кінця року, що призведе до зростання боргових зобов'язань на ринку.

Рябцев підкреслив, що подальше зволікання уряду лише поглиблюватиме кризу.

"Чим швидше уряд нарешті зрозуміє, що від його дій залежить наявність і відсутність боргів, тим краще буде всім на цьому самому ринку, і тим справедливішим буде цей ринок", - підсумував він.