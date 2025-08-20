ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чрезмерное количество защищенных потребителей раздувает долги на рынке электроэнергии, - эксперт

Среда 20 августа 2025 12:36
UA EN RU
Чрезмерное количество защищенных потребителей раздувает долги на рынке электроэнергии, - эксперт Фото: из-за чего растут долги на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Долги на рынке электроэнергии Украины будут расти, пока правительство не сократит перечень так называемых защищенных потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева.

Причина роста долгов: защищенные потребители

Эксперт считает, что долги на рынке электроэнергии в дальнейшем будут расти из-за чрезмерного количества защищенных потребителей. Это предприятия или организации, которые государство признало критически важными для общества и которым предоставляются особые условия снабжения электроэнергией.

"Сократить перечни защищенных потребителей - это самое первое, что нужно сделать. Не могут на рынке присутствовать субъекты хозяйствования, которые что-то потребляют и за это не платят. Вообще не платят", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, есть предприятия критической инфраструктуры, которые объективно не могут своевременно рассчитываться, в частности, водоканалы в прифронтовых регионах.

Однако нынешний список защищенных потребителей включает и бизнесы, которые имеют значительные доходы, но пользуются привилегией неуплаты.

"Если, например, какой-то цирк у нас становится предприятием критической инфраструктуры и не платит за электрическую энергию, проводя разнообразные представления, собирая за это деньги, то возникает вопрос, а точно ли у нас цирк является предприятием критической инфраструктуры. Или если частное предприятие с годовым оборотом в миллиард гривен тоже не платит, то может что-нибудь стоит подправить", - отметил Рябцев.

Он напомнил, что профильные эксперты и участники рынка давно требуют от правительства сократить этот список, оставив в нем только тех, кто действительно выполняет важные функции для общества.

К чему может привести промедление властей

Эксперт подчеркнул, что принятие очередной дорожной карты привело к отсрочке разработки правительственного решения по неуплате за электроэнергию до 1 января следующего года.

По его словам, это означает, что предприятия могут не платить до конца года, что приведет к росту долговых обязательств на рынке.

Рябцев подчеркнул, что дальнейшее промедление правительства будет только усугублять кризис.

"Чем быстрее правительство наконец-то поймет, что от его действий зависит наличие и отсутствие долгов, тем лучше будет всем на этом самом рынке, и тем справедливее будет этот рынок", - подытожил он.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития нового поколения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Тарифы на ЖКХ
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме