Чрезмерное количество защищенных потребителей раздувает долги на рынке электроэнергии, - эксперт

Долги на рынке электроэнергии Украины будут расти, пока правительство не сократит перечень так называемых защищенных потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева.

Причина роста долгов: защищенные потребители

Эксперт считает, что долги на рынке электроэнергии в дальнейшем будут расти из-за чрезмерного количества защищенных потребителей. Это предприятия или организации, которые государство признало критически важными для общества и которым предоставляются особые условия снабжения электроэнергией.

"Сократить перечни защищенных потребителей - это самое первое, что нужно сделать. Не могут на рынке присутствовать субъекты хозяйствования, которые что-то потребляют и за это не платят. Вообще не платят", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, есть предприятия критической инфраструктуры, которые объективно не могут своевременно рассчитываться, в частности, водоканалы в прифронтовых регионах.

Однако нынешний список защищенных потребителей включает и бизнесы, которые имеют значительные доходы, но пользуются привилегией неуплаты.

"Если, например, какой-то цирк у нас становится предприятием критической инфраструктуры и не платит за электрическую энергию, проводя разнообразные представления, собирая за это деньги, то возникает вопрос, а точно ли у нас цирк является предприятием критической инфраструктуры. Или если частное предприятие с годовым оборотом в миллиард гривен тоже не платит, то может что-нибудь стоит подправить", - отметил Рябцев.

Он напомнил, что профильные эксперты и участники рынка давно требуют от правительства сократить этот список, оставив в нем только тех, кто действительно выполняет важные функции для общества.

К чему может привести промедление властей

Эксперт подчеркнул, что принятие очередной дорожной карты привело к отсрочке разработки правительственного решения по неуплате за электроэнергию до 1 января следующего года.

По его словам, это означает, что предприятия могут не платить до конца года, что приведет к росту долговых обязательств на рынке.

Рябцев подчеркнул, что дальнейшее промедление правительства будет только усугублять кризис.

"Чем быстрее правительство наконец-то поймет, что от его действий зависит наличие и отсутствие долгов, тем лучше будет всем на этом самом рынке, и тем справедливее будет этот рынок", - подытожил он.