Надії України на контрнаступ не виправдались: Данілов пояснив причини

Секретар РНБО

Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними.

"Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником", - сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що наразі ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, в тому числі НАТО - "треба відправити назад в архіви".

"Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні - ні у 20, ні у 21 столітті", - підкреслив він.

Водночас Данілов відмовився говорити, коли з’явиться новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій.

"Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність", - підсумував він.