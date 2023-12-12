Надії України на контрнаступ не виправдались: Данілов пояснив причини

Сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися. Однак, це не означає, що перемога буде не на нашому боці.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Секретар РНБО
Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними.
"Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником", - сказав він.
Секретар РНБО зауважив, що наразі ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, в тому числі НАТО - "треба відправити назад в архіви".
"Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні - ні у 20, ні у 21 столітті", - підкреслив він.
Водночас Данілов відмовився говорити, коли з’явиться новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій.
"Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність", - підсумував він.
Українські військові активізували цього літа наступальні дії на півдні та південному сході країни.
При цьому на тлі значно приділеної уваги цій темі деякі західні політики та у ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним".
Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі заяви.
Втім, згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що сподівання на швидкий успіх не справдились, а війна натомість зараз переходить на новий етап. Військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте наші захисники не відступають.
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