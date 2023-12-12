Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины

Секретарь СНБО

Данилов отметил, что украинцы были слишком оптимистичны.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация на фронте "очень сложная", а старые учебники по войне, в том числе НАТО - "надо отправить обратно в архивы".

"Не было войны, подобной той, которую мы имеем в нашей стране - ни в 20, ни в 21 веке", - подчеркнул он.

В то же время Данилов отказался говорить, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий.

"Я могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы продолжим борьбу за нашу свободу и независимость", - подытожил он.