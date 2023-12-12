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Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины

Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались. Однако это не значит, что победа будет не на нашей стороне.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Секретарь СНБО

Данилов отметил, что украинцы были слишком оптимистичны.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация на фронте "очень сложная", а старые учебники по войне, в том числе НАТО - "надо отправить обратно в архивы".

"Не было войны, подобной той, которую мы имеем в нашей стране - ни в 20, ни в 21 веке", - подчеркнул он.

В то же время Данилов отказался говорить, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий.

"Я могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы продолжим борьбу за нашу свободу и независимость", - подытожил он.

 

 

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные активизировали этим летом наступательные действия на юге и юго-востоке страны.

При этом на фоне значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным".

Отметим, что украинское военно-политическое руководство не раз отвечало на такие заявления.

Впрочем, позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что надежды на скорый успех не оправдались, а война сейчас переходит на новый этап. Военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

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