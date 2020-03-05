Надеюсь, мы сможем завтра провести час вопросов к правительству, - Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент сможет провести в пятницу, 6 марта, час вопросов к новому правительству Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, он обсудит вопросы проведения часа вопросов к правительству с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Надеюсь, что мы сможем завтра провести час вопросов к правительству", - сообщил спикер парламента.

Напомним, 4 марта парламент назначил новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Назначение нового правительства поддержали 277 нардепов.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на 5 марта в новом Кабмине остаются не закрытыми 5-6 принципиальных вакансий. По его словам на данный момент продолжаются консультации.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Верховной раде идет сбор подписей за представление о назначении Юлии Гришиной министром образования в составе нового правительства Дениса Шмыгаля. По словам председателя комитета по вопросам государственной власти Александра Качура, фракция "Слуга народа" видит Гришину министром образования.