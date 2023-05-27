Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня

З 1 червня в Україні очікується підвищення тарифів на світло та воду. Одній з категорій пенсіонерів виплатять пенсію із надбавкою за три місяці. Випускники у червні здаватимуть НМТ. Укрзалізниця запускає нові рейси до моря, проте пляжний сезон на курортах ще під питанням.

Ситуація з тарифами

В Україні планують підняти ціни на низку послуг ЖКГ, але на даний момент офіційних рішень щодо цього питання ще немає.

Електроенергія

Минулого місяця уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію до 1 червня 2023. Ціни зафіксували на довоєнному рівні: 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт на місяць) та 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 250 кВт.

Однак у НКРЕКП неодноразово заявляли про необхідність переглянути ціну на світло. Як пояснюють у регуляторі, підвищення тарифу для населення є вимушеним кроком, щоб відновити енергосистему після ракетних атак. Нова ціна може становити до 2,88 грн/кВт-год.

НКРЕКП вже підвищило ціни на розподіл електроенергії для 22 обленерго України з 1 червня на 25-50%, а 1 липня планується наступний етап. Це може стати підставою для перегляду тарифів для населення.

Водопостачання

Щодо цін на воду, в НКРЕКП також готують рішення про підвищення тарифів. Це питання винесене на засідання Нацкомісії 31 травня 2023.

Проект постанови про нові ціни на воду для водоканалів України був опублікований ще у грудні 2022 року, але тоді його відправили на доопрацювання. Згідно з документом, вартість на послуги з централізоване водопостачання та водовідведення може зрости в середньому на 30%.

Газ

На період війни в Україні запроваджено мораторій цін на газ для населення. Тому тариф із 1 червня залишиться незмінним.

Крім того, компанія "Нафтогаз" продовжила дію свого річного тарифу до 1 травня 2024 року – 7,96 грн/куб.м. У решти постачальників послуги вартість 1 кубометра – від 7,7 до 9,99 грн.

Зазначимо, крім цін на газопостачання та розподіл газу тарифний мораторій діє на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання – до закінчення воєнного стану та ще 6 місяців після.

Підвищення пенсій

У червні підвищені виплати отримає категорія пенсіонерів, якій зробили перерахунок 1 квітня. Це особи пенсійного віку, які продовжують працювати та мають не менше 2-х років стажу для перерахунку.

Через особливості декларування Пенсійний фонд проведе нарахування "заднім числом". Таким чином, у червні пенсії для працюючих пенсіонерів надійдуть із доплатою за три місяці: за квітень, травень та червень.

Наступний етап підвищення пенсій в Україні відбудеться з 1 липня 2023 року.

Стартує НМТ

У червні на українських абітурієнтів очікує важливий етап – складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). Основна сесія відбудеться з 5-го по 23 червня у містах України та у спеціальних екзаменаційних центрах за кордоном.

Учасникам тестування буде необхідно за 180 хвилин дати відповіді на запитання комп'ютерного тесту з трьох предметів.

Про точний час та місце проведення НМТ мають повідомити за 10 днів до тестування в особистому кабінеті кожного учасника на сайті УЦОЯО. Результати будуть доступні також у особистих кабінетах до 28 червня.

Нові рейси Укрзалізниці

З настанням літа "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси та запровадить новий графік руху поїздів. З 10 червня з'являться два нові рейси, щоб українцям стало зручніше діставатися популярних курортів.

Потяг №40/39 Запоріжжя – Солотвино з'єднає Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття – від Славсько до Берегово.

Потяг №148/147 Київ - Одеса їхатиме Черкасами. Це дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Також уперше з початку повномасштабної війни "Укрзалізниця" повертає на маршрут поїзд сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя. Щоденний рейс швидкісного Hyundai Rotem запустять із 10 червня.

Крім того, по кількох маршрутах поїздів, що вже курсують, продовжать сполучення і додадуть проміжні станції.

Нововведення Укрпошти

У червні 2023 одна з послуг національного поштового оператора України стане дешевшою. Тарифи на відправку посилок у США подешевшають на 8%.

Американська пошта USPS приєдналася до коаліції 67 країн, які вже підписали угоду PRIME щодо співпраці з Укрпоштою.

Також не потрібно буде йти до відділення, щоб замовити марки, конверти. Укрпошта з 1 червня запускає продаж поштової продукції онлайн.

А з липня скасують обов'язкову наклейку марок на посилки. Оформити відправку можна буде онлайн в особистому кабінеті або мобільному додатку та одразу сплатити.

Чи відкриють пляжі?

Літо 2022 в Україні минуло без курортного сезону через війну. Цього року пляжний відпочинок також буде доступний не на всіх водоймах.

В Одесі зберігається мінна небезпека, але військова адміністрація розглядає можливість відкрити частину морського узбережжя. Рішення мають ухвалити до 5 червня.

При цьому в Чорноморську пляжі залишаться закритими, як і на морських курортах Миколаївської області, але в річках та озерах купатися дозволять.

Київські пляжі офіційно відкривати не планують, виною тому є постійна загроза ракетних атак. КМДА не радить відвідувати пляжі, оскільки на них не обладнані укриття.

Вихідні у червні

Воєнний стан в Україні триватиме щонайменше до 18 серпня 2023, у зв'язку з чим для українців продовжить діяти низка обмежень.

У червні відзначаються два державні свята, з нагоди яких зазвичай були додаткові вихідні. Це наступний день після Трійці, що завжди припадає на неділю, та День Конституції. Але у 2023 році ці дні будуть робочими. Йдеться про 5 червня та 28 червня.

Таким чином, вихідними цього місяця будуть лише суботи та неділі – загалом 8 днів.