Щоб почати відновлювальні роботи для проходження зими потрібно 50 млрд гривень, - нардеп

Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вимушені збільшити тариф для населення, щоб вберегти енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатоля Костюха.

"Втрати енергосектору близько 450 мільярдів гривень. Для того, аби пройти цю зиму, потрібно мінімум 50 мільярдів гривень зараз накопичити, зараз їх зібрати і уже почати відновлювальні роботи, потрібен капітал", - сказав він.

Костюх наголосив, що Міністерство енергетики та НКРЕКП вимушені піти на підвищення тарифу для населення і найближчим часом вони напевно приймуть таке рішення, щоб вберегти енергосистему, а взимку була електроенергія.

Він також додав, що 70% українців споживають до 200 кіловат електроенергії на місяць і після збільшення тарифу до 2,88 гривень за кВт-г їх платіжка зросте лише на 150-200 гривень. Костюх підкреслив, що для людей, у яких немає достатнього заробітку, буде збережена програма субсидіювання.

"Як в нас зазначали в Міністерстві енергетики, вони казали, що знайдуть вихід як оплачувати цей тариф для населення. Чому? Тому що в першу чергу повинно, щоб хоча б трошки отримували грошей "Енергоатом" і відповідно до них вони оплачують цей тариф", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення — необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.