Пляжний сезон буде? В Одесі ухвалили важливе рішення

В Одесі можуть відкрити доступ до деяких пляжів на узбережжі Чорного моря після проведення спеціальної перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської районної військової адміністрації.

Так, начальник Одеської РВА Юрій Крук та командувач ОУВ "Дунай" Вадим Калабуров видали спільний наказ про проведення заходів з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у Одеси в умовах воєнного стану.

Цей наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких українцям нададуть можливість доступу до окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі.

Зазначається, що можуть відкрити ділянки в межах берегової лінії Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану.

При цьому Крук наголосив, що наказ стосується не відкриття пляжів, а умов, за яких вони можуть бути відкриті.

У ньому чітко визначено, що треба зробити на відповідних ділянках пляжних зон. Після того, як спеціальна створена комісія від Одеської міськради проведе перевірки щодо виконання умов наказу, вона має подати відповідні акти до Одеської ОВА до 5 червня.

При цьому остаточне рішення буде прийнято начальником Одеської ОВА та об'єднаного стратегічного угруповання військ "Одеса", згідно з яким і буде внесено зміни у попередній наказ щодо роботи пляжів.

Пляжний сезон в Одесі

Минулого року Одеська область не відкривала доступ до пляжів через високу мінну небезпеку. Деякі люди все ж наважувалися на купанні у морі, проте випадки підриву на мінах були дуже частими.

У квітня цього року речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що в Одесі не буде публічного доступу до пляжів через замінованість акваторії Чорного моря. Проте заявив, що влада дасть можливість людям відпочивати.

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