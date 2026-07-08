Надбавки до пенсій за дітей: скільки платять та хто може отримати
Багатодітні матері в Україні можуть отримати окрему надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою. Розмір виплати прямо залежить від кількості дітей, яких жінка народила та виховала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон № 1767.
Головне:
- Багатодітні матері, які народили та виховали до шести років щонайменше п'ятьох дітей, мають право на пенсійну надбавку.
- Доплату не призначають автоматично - за нею потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду.
- Багатодітні матері можуть вийти на пенсію вже у 50 років замість 60, але є умова.
Хто має право на надбавку
Окремого закону про пенсії для багатодітних матерів в Україні немає. Натомість надбавка передбачена першим пунктом шостої статті Закону № 1767 - вона призначається саме за особливі заслуги перед державою.
Отримати доплату можуть жінки, які народили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей. При цьому неважливо, рідні це діти чи усиновлені.
У окремих випадках надбавку може отримати й батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховував дітей.
Скільки додають до пенсії за дітей
Конкретний розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і залежить від кількості дітей:
- за п'ятьох дітей доплата становить 35% прожиткового мінімуму;
- за десятьох і більше дітей - 40%.
У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних складає 2595 гривень. Тож у грошовому виразі надбавка коливається від 908,25 до 1038 гривень.
Автоматично доплату не призначають - жінці потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із заявою. Виплата нараховується саме з дати звернення, тому зволікати з оформленням не варто.
Пільги для виходу на пенсію
Крім самої надбавки, багатодітні матері мають право вийти на пенсію раніше за загальний вік - вже у 50 років замість 60. Єдина умова - потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту переселенців. Держава більше не матиме права встановлювати для внутрішньо переміщених осіб окремі правила призначення пенсій - виплати нараховуватимуться на загальних підставах, без підтвердження неотримання пенсії з Росії.
Нагадаємо, юристка також пояснювала, на що можуть розраховувати українці, які у 1990-2000-х роках працювали неофіційно або отримували зарплату "в конверті".
Для оформлення пенсії у 2026 році потрібно 33 роки стажу, але за його нестачі є варіанти докупити стаж або оформити виплати пізніше.