Надбавки для 40 тысяч учителей в Украине увеличат вдвое

Украина, Четверг 11 сентября 2025 12:05
Надбавки для 40 тысяч учителей в Украине увеличат вдвое Фото: Учителя на прифронтовых территориях получат надбавки в 5200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине более 40 тысяч педагогов, которые работают в школах на прифронтовых территориях, получат повышенные выплаты. С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной надбавки вырастет вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, подготовленный Минсоцполитики.

Кому повысят выплаты

Речь идет об учителях учреждений среднего образования, которые работают в очном или смешанном формате в громадах, входящих в перечень возможных или активных боевых действий.

Сейчас 141 территориальная громада (Днепропетровская - 6, Запорожская - 30, Николаевская - 15, Одесская - 57, Сумская - 13, Харьковская - 7, Херсонская - 7, Черниговская - 6) имеют школы, которые будут работать в очной (смешанной) форме. В Донецкой и Луганской областях отсутствуют такие территориальные громады.

По данным областных военных администраций, повышенные надбавки получат 42 тысячи 284 педагога. В целом это более 51 тысячи ставок в школах.

Размер выплат

Согласно проекту, надбавка за работу в опасных условиях возрастет с 2600 до 5200 гривен в месяц. Выплаты будут осуществляться с сентября и до конца 2025 года.

Для этого правительство планирует направить более 655 миллионов гривен из субвенции, которая была заложена в госбюджет, но оставалась нераспределенной.

Минсоцполитики объясняет повышение необходимостью поддержать педагогов, которые продолжают учебный процесс в прифронтовых регионах. Это решение также связано с подготовкой к новому учебному году и мероприятиями по созданию безопасной образовательной среды.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен.

Зарплата в области "Образование" в Украине в июле 2025 года составляла 16 тысяч гривен при средней по Украине в 26,5 тысяч гривен.

