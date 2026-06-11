Надбавка для самотніх пенсіонерів: кому і та скільки доплачують

Хто може отримати виплату

Надбавку призначають тим, хто відповідає одразу всім умовам. Якщо хоча б одна умова не виконана, у виплаті відмовлять.

5 необхідних умов:

виповнилося 80 років;

є пенсія за віком;

людина живе сама;

немає повнолітніх дітей чи онуків, які за законом зобов'язані її утримувати;

є медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Читайте також Дострокова пенсія в Україні: які чотири категорії громадян можуть отримати її раніше

Які документи потрібні

До органу соціального захисту або Пенсійного фонду треба подати:

заяву;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку про взяття на облік ВПО - для переміщених осіб;

трудову книжку та підтвердження відсутності працездатних родичів;

висновок лікарсько-консультативної комісії.

Звернутися можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через представника місцевої ради або ЦНАП, а також онлайн - через вебпортал чи мобільний додаток ПФУ або через "Дію".