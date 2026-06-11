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Надбавка для самотніх пенсіонерів: кому і та скільки доплачують

06:30 11.06.2026 Чт
2 хв
Як отримати щомісячну доплату від держави у 2026 році?
aimg Олена Чупровська
Фото: хто з українців має право на виплату у 2026 році (Getty Images)

Деякі українці можуть щомісяця отримувати від держави додаткові гроші понад основну пенсію. Але є кілька обов'язкових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

Хто може отримати виплату

Надбавку призначають тим, хто відповідає одразу всім умовам. Якщо хоча б одна умова не виконана, у виплаті відмовлять.

5 необхідних умов:

  • виповнилося 80 років;
  • є пенсія за віком;
  • людина живе сама;
  • немає повнолітніх дітей чи онуків, які за законом зобов'язані її утримувати;
  • є медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

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Які документи потрібні

До органу соціального захисту або Пенсійного фонду треба подати:

  • заяву;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • довідку про взяття на облік ВПО - для переміщених осіб;
  • трудову книжку та підтвердження відсутності працездатних родичів;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії.

Звернутися можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через представника місцевої ради або ЦНАП, а також онлайн - через вебпортал чи мобільний додаток ПФУ або через "Дію".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Кабмін представив концепцію пенсійної реформи Верховній Раді: за нею пенсія ділитиметься на базову та страхову частини, а подати законопроєкт до парламенту планують не пізніше осені 2026 року.

Тим часом міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін розповідав РБК-Україна про ключові зміни у майбутній пенсійній системі. Зокрема, мінімальна пенсія в солідарній системі не має бути нижчою за 6 000 гривень, а для тих, хто пропрацював 40 років, виплати можуть зрости у 1,5-2 рази.

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