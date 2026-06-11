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Надбавка для одиноких пенсионеров: кому и сколько доплачивают

06:30 11.06.2026 Чт
2 мин
Как получить ежемесячную доплату от государства в 2026 году?
aimg Елена Чупровская
Фото: кто из украинцев имеет право на выплату в 2026 году (Getty Images)

Некоторые украинцы могут ежемесячно получать от государства дополнительные деньги сверх основной пенсии. Но есть несколько обязательных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"

Кто может получить выплату

Надбавку назначают тем, кто соответствует сразу всем условиям. Если хотя бы одно условие не выполнено, в выплате откажут.

5 необходимых условий:

  • исполнилось 80 лет;
  • есть пенсия по возрасту;
  • человек живет один;
  • нет совершеннолетних детей или внуков, которые по закону обязаны его содержать;
  • есть медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.

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Какие документы нужны

В орган социальной защиты или Пенсионный фонд надо подать:

  • заявление;
  • паспорт и идентификационный код;
  • справку о постановке на учет ВПЛ - для перемещенных лиц;
  • трудовую книжку и подтверждение отсутствия трудоспособных родственников;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии.

Обратиться можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через представителя местного совета или ЦНАП, а также онлайн - через веб-портал или мобильное приложение ПФУ или через "Дію".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Кабмин представил концепцию пенсионной реформы Верховной Раде: по ней пенсия будет делиться на базовую и страховую части, а подать законопроект в парламент планируют не позднее осени 2026 года.

Тем временем министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин рассказывал РБК-Украина о ключевых изменениях в будущей пенсионной системе. В частности, минимальная пенсия в солидарной системе не должна быть ниже 6 000 гривен, а для тех, кто проработал 40 лет, выплаты могут вырасти в 1,5-2 раза.

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