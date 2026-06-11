Надбавка для одиноких пенсионеров: кому и сколько доплачивают

Некоторые украинцы могут ежемесячно получать от государства дополнительные деньги сверх основной пенсии. Но есть несколько обязательных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"
Надбавку назначают тем, кто соответствует сразу всем условиям. Если хотя бы одно условие не выполнено, в выплате откажут.
5 необходимых условий:
В орган социальной защиты или Пенсионный фонд надо подать:
Обратиться можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через представителя местного совета или ЦНАП, а также онлайн - через веб-портал или мобильное приложение ПФУ или через "Дію".
Напомним, как сообщало РБК-Украина, Кабмин представил концепцию пенсионной реформы Верховной Раде: по ней пенсия будет делиться на базовую и страховую части, а подать законопроект в парламент планируют не позднее осени 2026 года.
Тем временем министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин рассказывал РБК-Украина о ключевых изменениях в будущей пенсионной системе. В частности, минимальная пенсия в солидарной системе не должна быть ниже 6 000 гривен, а для тех, кто проработал 40 лет, выплаты могут вырасти в 1,5-2 раза.