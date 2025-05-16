"Надай повноваження": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів у Стамбулі
Українська делегація прибула до Стамбула з готовністю обговорити завершення війни. Натомість Росія відрядила представників без реальних повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не злякався приїхати до Туреччини", - наголосив Зеленський.
Він додав, що вчора особисто був в Анкарі та подякував турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану за прийом. Президент зауважив. що ще вчора був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі.
"І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що. Я маю на увазі Путіна", - зауважив президент.
Водночас він зауважив, що російський диктатор відправив до Туреччини делегацію дуже низького рівня.
"У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула - хоча б для того, щоб з’ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити", - пояснив він.
На фоні цього Зеленський звернувся до Путіна та закликав надати цій делегації реальні повноваження.
"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", - сказав глава України.
Президент зауважив, що протягом дня буде інформувати всіх про те, що відбувається в Стамбулі й чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні.
Переговори в Туреччині
Нагадаємо, що ще вчора, 15 травня, Зеленський різко висловився щодо складу російської делегації, назвавши її "бутафорською".
Зауважимо, що сьогодні в Стамбулі все ж відбулась зустріч російської та української делегації. Зустріч такого рівня це перший контакт між країнами за три роки.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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