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"Предоставь полномочия": Зеленский обратился к Путину после переговоров в Стамбуле

Украина, Пятница 16 мая 2025 16:10
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"Предоставь полномочия": Зеленский обратился к Путину после переговоров в Стамбуле Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинская делегация прибыла в Стамбул с готовностью обсудить завершение войны. Взамен Россия отправила представителей без реальных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не испугался приехать в Турцию", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вчера лично был в Анкаре и поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за прием. Президент отметил. что еще вчера был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

"И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", - отметил президент.

В то же время он отметил, что российский диктатор отправил в Турцию делегацию очень низкого уровня.

"В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить", - пояснил он.

На фоне этого Зеленский обратился к Путину и призвал предоставить этой делегации реальные полномочия.

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - сказал глава Украины.

Президент отметил, что в течение дня будет информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне.

Переговоры в Турции

Напомним, что еще вчера, 15 мая, Зеленский резко высказался относительно состава российской делегации, назвав ее "бутафорской".

Заметим, что сегодня в Стамбуле все же состоялась встреча российской и украинской делегации. Встреча такого уровня это первый контакт между странами за три года.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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