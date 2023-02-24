Надання зброї та підготовка українських військових змінять динаміку на полі бою, - Пентагон
У Сполучених Штатах переконані, що надання зброї Україні, а також підготовка військових "змінить динаміку на полі бою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони США Ллойда Остіна телеканалу CNN.
"Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності", - сказав посадовець.
За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.
"Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку", - підкреслив глава Пентагону.
Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.
"Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними", - додав Остін.
Нагадаємо, 24 лютого США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів.
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