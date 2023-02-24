США оголосять новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів: що туди увійде
Сполучені Штати 23 лютого нададуть новий пакет військової допомоги на суму близькох 2 мільярдів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості.
Хоча це може зайняти набагато більше часу, щоб прибути, але вона сигналізує про довгострокове зобов'язання надавати допомогу Києву в боротьбі з Росією.
Кошти будуть виділені на закупівлю нового обладнання, зокрема:
- Ракети до РСЗВ HIMARS;
- Артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- Різноманітних видів безпілотних літальних апаратів;
- Засоби для боротьби з БПЛА;
- Спорядження для проведення розмінування;
- Системи зв'язку.
Частину грошей спрямують на фінансування програм підготовки особового складу та ремонту техніки.
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