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Предоставление оружия и подготовка украинских военных изменят динамику на поле боя, - Пентагон

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Пятница 24 февраля 2023 07:04
Предоставление оружия и подготовка украинских военных изменят динамику на поле боя, - Пентагон Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах убеждены, что предоставление оружия Украине, а также подготовка военных "изменит динамику на поле боя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны США Ллойда Остина телеканалу CNN.

"Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад - это достаточно серьезные возможности", - сказал чиновник.

По словам Остина, также поставляется дополнительная артиллерия.

"Поэтому они будут иметь возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", - подчеркнул глава Пентагона.

В то же время министр подтвердил последовательную позицию администрации о том, что Соединенные Штаты будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.

"Пока Украина продолжает проводить операции и прилагать усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ними", - добавил Остин.

Напомним, 24 февраля США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов.

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