Надання озброєння Україні є обов'язком Заходу, - Дуда

Польський лідер під час свого візиту до столиці Чехії Праги також висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Дуда висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті. За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Так, Дуда в цьому контексті відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі Силам оборони України боєприпасів має велике значення. Він підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - наголосив Дуда.

Він також підтвердив готовність Польщі до ефективного транспортного озброєння для української армії.

У своєму Twitter (X) Дуда написав, що польська сторона "з радістю приймає" заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну.

фото: скрін twitter.com/prezydentpl

Передача снарядів Україні

Нагадаємо, на початку року чеський президент Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів за межами Європейського союзу, і що Прага почала збирати гроші для їхньої купівлі, та закликала інші держави долучатися до ініціативи.

Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала підтвердив, що перша партія таких боєприпасів має бути доставлена в Україну в червні. Також він розповів, що перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів Україна може очікувати "найближчими днями".

Додамо, 28 травня у Празі прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з чеськими, латвійськими, данськими та нідерландськими колегами, а також з польським президентом Дудою. Сторони обговорювали поставки Україні систем протиповітряної оборони та снарядів для артилерії.