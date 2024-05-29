Предоставление вооружения Украине является обязанностью Запада, - Дуда

Польский лидер во время своего визита в столицу Чехии Праги также выразил мнение, что на фронте Украины артиллерийские снаряды имеют решающее значение.

Дуда высказался об агрессии РФ и подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите. По его словам, в случае успеха Москвы в поражения Киева в этой войне будет стратегическая угроза для всего Атлантического региона.

Так, Дуда в этом контексте отметил, что чешская инициатива по передаче Силам обороны Украины боеприпасов имеет большое значение. Он подчеркнул, что это одно из основных предложений для укрепления украинской обороноспособности в очень короткий период времени.

"Чешская инициатива имеет полную политическую и финансовую поддержку польской стороны", - подчеркнул Дуда.

Он также подтвердил готовность Польши к эффективному транспортному вооружению для украинской армии.

В своем Twitter (X) Дуда написал, что польская сторона "с радостью принимает" заявку Чехии о готовности доставить 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

фото: скрин twitter.com/prezydentpl

Передача снарядов Украины

Напомним, в начале года чешский президент Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов за пределами Европейского союза, и что Прага начала собирать деньги для их покупки, и призвала другие государства приобщаться к инициативе.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что первая партия таких боеприпасов должна быть доставлена в Украину в июне. Также он рассказал, что первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов Украина может ожидать "в ближайшие дни".

Добавим, 28 мая в Праге премьер-министр Денис Шмигаль встретился с чешскими, латвийскими, датскими и нидерландскими коллегами, а также с польским президентом Дудой. Стороны обсуждали поставки Украине систем противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии.