У Празі назвали дату постачання першої партії снарядів в Україну за чеської ініціативи

Перші артилерійські снаряди, закуплені в межах ініціативи Чехії щодо додаткових поставок, надійдуть в Україну в червні.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Freeдом .

"Я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України, вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення", - сказав він перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

За його словами, зараз концентруються на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені.

"Ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів", - додав Ліпавський.