ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Снаряди і системи ППО: Шмигаль домовився про військову співпрацю з низкою країн ЄС

Прага, Чехія, Середа 29 травня 2024 01:56
UA EN RU
Снаряди і системи ППО: Шмигаль домовився про військову співпрацю з низкою країн ЄС Фото: прем'єр-міністри Чехії Петр Фіала та України Денис Шмигаль (facebook.com/Денис Шмигаль)
Автор: Валерій Савицький

У Празі 28 травня відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з групою лідерів держав Європейського Союзу, під час якої обговорювалися поставки Україні систем протиповітряної оборони та снарядів для артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Шмигаля у Facebook.

Глава Кабінету міністрів зустрівся з прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Першим питанням зустрічі стала чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 млрд євро. За словами Шмигаля, необхідно, щоб "боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня".

Другим питанням зустрічі було забезпечення України системами протиповітряної оборони. Глава Кабміну підкреслив, що Україні якнайшвидше потрібні принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація, а також додав, що Київ розраховує отримати перші літаки F-16 вже цього літа.

Крім того, Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій та фінансуванні власних виробництв.

Окремо глава уряду подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility.

"Зараз вважаємо необхідним якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією з цього Фонду", - повідомив Шмигаль.

Учасники зустрічі також обговорили перший Глобальний саміт миру, що має відбутися у Швейцарії 15 та 16 червня.

Очільник Кабміну висловив упевненість, що переговори високого рівня "дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру".

Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/Денис Шмигаль)

Військова допомога для України

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала підтвердив, що перша партія боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, прибуде до України в червні.

Нідерланди готові у найкоротші терміни передати Україні першу систему ППО Patriot.

В США пообіцяли зробити усе можливе, щоб знайти і доставити в Україну дві системи Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ